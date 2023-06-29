Дыбленко: противостояние ЦСКА и СКА больше ощущается в Питере. В ЦСКА всё без нервов
Поделиться
Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко оценил противостояние СКА и ЦСКА в рамках Континентальной хоккейной лиги.
«Наверное, в Питере больше ощущается. Там более жаркая обстановка, спортивная конкуренция. В ЦСКА всё в плановом режиме проходит, без нервов, психики. А вот в Питере больше чувствуется противостояние», — сказал Дыбленко в интервью Metaratings.
Дыбленко играл за СКА с 2019 по 2021 год, проведя за команду с берегов Невы 89 матчей. В ЦСКА игрок оброны перешёл в мае 2022 года, подписав с московским клубом двухлетний контракт. В прошлом сезоне Дыбленко провёл 92 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков с показателем полезности «+27».
Комментарии
- 29 июня 2023
-
17:11
-
17:04
-
16:41
-
16:37
-
16:25
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:35
-
15:10
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:30
-
13:17
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:16
-
09:50
-
09:36
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:20
-
07:03
-
06:33
-
05:55
Партнерский контент