Мифтахов — об уходе Знарка из «Ак Барса»: не очень приятная новость была, не ожидал

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал, как он воспринял отставку экс главного тренера казанцев Олега Знарка.

«Конечно, тоже был очень удивлён. Еду за рулём домой после матча, вижу в «Телеграме» такую новость. В тот момент я получал много игрового времени, чувствовал себя хорошо, мне приятно было работать под руководством Олега Валерьевича. Не очень приятная новость была, не ожидал», – сказал Мифтахов в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.



Ранее Мифтахов вспомнил красивый сейв лёжа в овертайме игры с магнитогорским «Металлургом» в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги.