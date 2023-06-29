«Чикаго Блэкхоукс» получил права на экс-нападающего «Тампы» Кори Перри

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обменяла права на нападающего Кори Перри в «Чикаго Блэкхоукс», сообщает пресс-служба «молний». «Лайтнинг» взамен получили право выбора в седьмом раунде драфта НХЛ 2024 года. Отметим, что с 1 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне 38-летний нападающий сыграл в розыгрыше Кубка Стэнли шесть матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. В регулярном сезоне-2022/2023 Перри провёл 81 игру, в которых забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач.

Кори Перри — обладатель Кубка Стэнли 2007 года в составе «Анахайм Дакс», обладатель Кубка мира (2016), двукратный олимпийский чемпион (2010 и 2014) и чемпион мира 2016 года в составе сборной Канады. С 22 мая 2016 года член «тройного золотого клуба». Обладатель «Харт Мемориал Трофи» как самый ценный игрок НХЛ сезона-2010/2011.