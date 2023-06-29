Двух вратарей из одного клуба МХЛ выбрали на драфте НХЛ — 2023

Сегодня, 29 июня, завершился драфт Национальной хоккейной лиги 2023 года. Примечательно, что из клуба Молодёжной хоккейной лиги «Мамонты Югры» были выбраны два вратаря.

«Филадельфия Флайерз» в третьем раунде под общим 87-м номером выбрала Егора Заврагина. В прошлом сезоне на счету Егора один матч во Всероссийской хоккейной лиге за «Югру». В сезоне-2022/2023 Заврагин сыграл в МХЛ за «Мамонтов Югры» 21 матч с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,49.

В пятом раунде под общим 144-м номером «Монреаль Канадиенс» выбрал Евгения Волохина. В минувшем сезоне 18-летний вратарь сыграл 31 матч за «Мамонтов Югры» в МХЛ. В этих матчах он отразил 92,7% бросков с коэффициентом надёжности 2,12.

На церемонии драфта Национальной хоккейной лиги, проходившей в Нэшвилле, в общей сложности в итоге были выбраны 19 российских хоккеистов, что стало четвёртым результатом по национальному представительству.