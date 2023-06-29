Сегодня, 29 июня, завершился драфт Национальной хоккейной лиги 2023 года. Пять белорусских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ — 2023 — это рекорд. До этого максимальное количество белорусов в год драфта было четыре человека в 2004 году.
В третьем раунде под общим 85-м номером «Анахайм Дакс» задрафтовал форварда «Саскатуна» Егора Сидорова. В третьем раунде под общим 88-м номером «Аризона Койотс» выбрала нападающего минского «Динамо» Вадима Мороза. В четвёртом раунде под общим 116-м номером «Сиэтл Кракен» задрафтовал форварда «Шикутими» Андрея Лошко. В шестом раунде под общим 186-м номером «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал защитника «Авто» Даниила Карповича. В седьмом раунде под общим 198-м номером «Флорида Пантерз» задрафтовала нападающего минского «Динамо» Степана Звягина.
- 29 июня 2023
-
23:20
-
23:05
-
22:47
-
22:35
-
22:20
-
22:06
-
21:53
-
21:47
-
21:39
-
21:22
-
21:07
-
20:59
-
20:34
-
20:16
-
20:14
-
20:10
-
19:59
-
19:51
-
19:45
-
19:36
-
19:26
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:00
-
18:42
-
18:36
-
18:30
-
18:16
-
18:08
-
17:56
-
17:40
-
17:22
-
17:11
-
17:04