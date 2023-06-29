Пять белорусских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ — 2023 — это рекорд

Сегодня, 29 июня, завершился драфт Национальной хоккейной лиги 2023 года. Пять белорусских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ — 2023 — это рекорд. До этого максимальное количество белорусов в год драфта было четыре человека в 2004 году.

В третьем раунде под общим 85-м номером «Анахайм Дакс» задрафтовал форварда «Саскатуна» Егора Сидорова. В третьем раунде под общим 88-м номером «Аризона Койотс» выбрала нападающего минского «Динамо» Вадима Мороза. В четвёртом раунде под общим 116-м номером «Сиэтл Кракен» задрафтовал форварда «Шикутими» Андрея Лошко. В шестом раунде под общим 186-м номером «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал защитника «Авто» Даниила Карповича. В седьмом раунде под общим 198-м номером «Флорида Пантерз» задрафтовала нападающего минского «Динамо» Степана Звягина.