Защитник ЦСКА: Америка — красивая страна, люди приветливые, негатива не было

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко вспомнил свой период игры в США. Весной 2017 года Дыбленко подписал двухлетний двусторонний контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз», однако сезон-2017/2018 провёл в АХЛ в фарм-клубе «Нью-Джерси» – «Бингемтон Дэвилз», после чего вернулся в Россию.

«В 2017 году поехал в Северную Америку, где провёл один год в системе «Нью-Джерси», не повезло с командой и тренером? Я не могу так сказать. Возможно, сыграла неопытность. Сейчас бы я, например, много чего сделал по-другому. Но это всё равно опыт, который был очень крутым для меня. Мне много кто помогал. И я рад, что мы с супругой там пожили, посмотрели, как всё там обстоит.

Психологически было тяжело, когда спустили в АХЛ? Вероятно, был юношеский максимализм. Не смирился и думал, что мог сделать больше, был шанс. Злился, нервничал на тот момент. Это тоже опыт, который мне пригодился.

Там обещают одно, а на деле выходит другое? Да не сказал бы, ничего не обещают. Всё нормально. Ты должен не верить каким-то обещаниям, а опираться на свои силы, характер. Каждый день кто-то что-то говорит и обещает. И если постоянно верить, ты будешь разочаровываться.

Как поддерживал Сергей Брылин, который работал в системе клуба? Он очень сильно помогал. С характером у меня проблем не было, я бился, отдавался в каждой игре, и тренер Рик Ковальски у нас хороший был. И Брылин ему помогал, хороший был у них тандем. Меня всё устраивало.

Были вау-эффекты по приезде в Америку? Красивая страна, особенно Нью-Йорк, Калифорния. Мы гуляли с супругой. Много чего посмотрели. Жили за городом, у нас там ходили олени, всё красиво было. Люди приветливые, болельщики хорошие, постоянно поддерживали. Негатива не было, хотелось только выигрывать. Мы ездили много по городам, когда давали выходные. Мы недалеко от Нью-Йорка жили, покатались по Америке и не скучали», – сказал Дыбленко в интервью Metaratings.ru.

Ранее Дыбленко оценил противостояние СКА и ЦСКА в рамках Континентальной хоккейной лиги.