В «Монреале» объяснили, почему не выбрали Мичкова на драфте НХЛ

Директор по развитию игроков «Монреаль Канадиенс» Мартин Лапойнт рассказал, почему клуб не стал выбирать форварда СКА Матвея Мичкова на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023.

«Наверняка болельщикам понравился бы «сексуальный пик», ведь Мичков — это парень, который забивает голы. Мы не пренебрегали его талантом, он очень конкурентоспособен. Но, с другой стороны, всё немного хуже. Было много неизвестного, плюс три года ожидания [по контракту со СКА] — это плохо. Поэтому мы остановили свой выбор на Давиде Райнбахере», — цитирует Лапойнта TVA Sports.

Напомним, у «Канадиенс» был пятый выбор на драфте НХЛ — 2023. «Филадельфия Флайерз» задрафтовала российского форварда Матвея Мичкова под седьмым номером.