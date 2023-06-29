В «Монреале» объяснили, почему не выбрали Мичкова на драфте НХЛ
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Директор по развитию игроков «Монреаль Канадиенс» Мартин Лапойнт рассказал, почему клуб не стал выбирать форварда СКА Матвея Мичкова на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023.
«Наверняка болельщикам понравился бы «сексуальный пик», ведь Мичков — это парень, который забивает голы. Мы не пренебрегали его талантом, он очень конкурентоспособен. Но, с другой стороны, всё немного хуже. Было много неизвестного, плюс три года ожидания [по контракту со СКА] — это плохо. Поэтому мы остановили свой выбор на Давиде Райнбахере», — цитирует Лапойнта TVA Sports.
Напомним, у «Канадиенс» был пятый выбор на драфте НХЛ — 2023. «Филадельфия Флайерз» задрафтовала российского форварда Матвея Мичкова под седьмым номером.
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