Нападающий «Баффало» Куинн выбыл на полгода из-за разрыва ахилла
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Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Куинн выбыл на шесть месяцев из-за разрыва ахилла, сообщает Reuters. Правый форвард получил травму на этой неделе во время тренировки. Из-за неё восьмой номер драфта 2020 года пропустит начало регулярного сезона-2023/2024.
21-летний Куинн сыграл за «Баффало» 75 матчей в прошлом сезоне, в которых набрал 37 (14+23) очков.
После травмы Куинна более заметную роль в команде в начале сезона может получить другой правый нападающий, девятый общий номер на драфте 2022 года Мэтт Савуа.
Савуа провёл два последних сезона в Западной хоккейной лиге за «Виннипег Айс», набрав 185 (73+112) очков в 127 матчах. Также он сыграл две встречи в плей-офф АХЛ за «Рочестер Американс», но пока не дебютировал в НХЛ.
Итоги драфта НХЛ — 2023:
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