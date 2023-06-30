Нападающий «Баффало» Куинн выбыл на полгода из-за разрыва ахилла

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Куинн выбыл на шесть месяцев из-за разрыва ахилла, сообщает Reuters. Правый форвард получил травму на этой неделе во время тренировки. Из-за неё восьмой номер драфта 2020 года пропустит начало регулярного сезона-2023/2024.

21-летний Куинн сыграл за «Баффало» 75 матчей в прошлом сезоне, в которых набрал 37 (14+23) очков.

После травмы Куинна более заметную роль в команде в начале сезона может получить другой правый нападающий, девятый общий номер на драфте 2022 года Мэтт Савуа.

Савуа провёл два последних сезона в Западной хоккейной лиге за «Виннипег Айс», набрав 185 (73+112) очков в 127 матчах. Также он сыграл две встречи в плей-офф АХЛ за «Рочестер Американс», но пока не дебютировал в НХЛ.