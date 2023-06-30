«Анахайм» представил комплект формы в честь 30-летия клуба

«Анахайм» представил третий комплект формы в честь 30-летия клуба. Клуб из Анахайма «Майти Дакс» основан компанией Уолта Диснея и дебютировал в НХЛ в сезоне-1993/1994.

Сливовый и нефритовый цвета – классические для клуба, а использовавшийся с 1995 по 2006 год альтернативный логотип с утёнком занял место основного.

Фото: соцсети «Анахайма»

Клуб впервые сыграет в новой форме в первом в сезоне домашнем матче – с «Каролиной» (15 октября).

Напомним, «Анахайм» после смены названия с «Майти Дакс» на «Дакс», логотипа и цветов формы в сезоне-2006/2007 сразу стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв в финале серию у «Оттавы Сенаторз» со счётом 4-1.