«Анахайм» представил комплект формы в честь 30-летия клуба
Поделиться
«Анахайм» представил третий комплект формы в честь 30-летия клуба. Клуб из Анахайма «Майти Дакс» основан компанией Уолта Диснея и дебютировал в НХЛ в сезоне-1993/1994.
Сливовый и нефритовый цвета – классические для клуба, а использовавшийся с 1995 по 2006 год альтернативный логотип с утёнком занял место основного.
Фото: соцсети «Анахайма»
Клуб впервые сыграет в новой форме в первом в сезоне домашнем матче – с «Каролиной» (15 октября).
Напомним, «Анахайм» после смены названия с «Майти Дакс» на «Дакс», логотипа и цветов формы в сезоне-2006/2007 сразу стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв в финале серию у «Оттавы Сенаторз» со счётом 4-1.
Комментарии
- 30 июня 2023
-
10:00
-
09:40
-
09:10
-
08:45
-
08:15
-
07:21
-
07:15
-
06:41
-
06:07
-
05:57
-
05:27
-
05:18
-
03:20
-
01:44
- 29 июня 2023
-
23:45
-
23:28
-
23:20
-
23:05
-
22:47
-
22:35
-
22:20
-
22:06
-
21:53
-
21:47
-
21:39
-
21:22
-
21:07
-
20:59
-
20:34
-
20:16
-
20:14
-
20:10
-
19:59
-
19:51
-
19:45
Партнерский контент