«Виннипег» выкупил контракт легенды клуба

Руководство «Виннипег Джетс» выкупило контракт 36-летнего нападающего Блейка Уилера. Об этом сообщает журналист Даррен Дрегер в «Твиттере». Уилер получал $ 8,25 млн по контракту, рассчитанному до окончания сезона-2023/2024. Штраф за выкуп контракта будет рассчитан на два сезона, в каждый из которых «Виннипег» выплатит $ 2,75 млн.

Сообщается, что подписать Уилера, проведшего в «Виннипеге» 13 последних сезонов, готовы в «Даллас Старз». Благодаря выкупу «Джетс» смогут сэкономить на зарплате $ 5,5 млн. Окно выкупа в Национальной хоккейной лиге открыто до 30 июня.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Уилер принял участие в 72 матчах, набрав 54 (15+39) очка при показателе полезности «-3».