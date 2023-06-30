«Виннипег» выкупил контракт легенды клуба
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Руководство «Виннипег Джетс» выкупило контракт 36-летнего нападающего Блейка Уилера. Об этом сообщает журналист Даррен Дрегер в «Твиттере». Уилер получал $ 8,25 млн по контракту, рассчитанному до окончания сезона-2023/2024. Штраф за выкуп контракта будет рассчитан на два сезона, в каждый из которых «Виннипег» выплатит $ 2,75 млн.
Сообщается, что подписать Уилера, проведшего в «Виннипеге» 13 последних сезонов, готовы в «Даллас Старз». Благодаря выкупу «Джетс» смогут сэкономить на зарплате $ 5,5 млн. Окно выкупа в Национальной хоккейной лиге открыто до 30 июня.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Уилер принял участие в 72 матчах, набрав 54 (15+39) очка при показателе полезности «-3».
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