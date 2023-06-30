В «Аризоне» определились с будущим выбранных на драфте Симашева и Бута
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Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг высказался о двух игроках системы «Локомотива» — Дмитрии Симашеве и Данииле Буте. «Койотс» выбрали обоих российских хоккеистов на драфте Национальной хоккейной лиги.
«Для развития Дмитрия и Даниила будет полезно продолжать выступления за «Локомотив». Они находятся в отличной команде, оба работают над прогрессом, и им незачем спешить сюда. Уверен, что, когда игроки одной страны приходят в команду, им помогает это. Им легче разбираться в ситуациях, и они вместе могут работать над совершенствованием английского. Рады, что Бут и Симашев оказались в «Аризоне», — приводит слова Армстронга пресс-служба «Аризоны» на официальном сайте.
Контракты обоих игроков с «Локомотивом» действуют до 2025 года.
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