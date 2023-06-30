Яровой: знал, что «Каролина» хотела меня задрафтовать, держал с ними связь два года

Нападающий системы «Витязя» Станислав Яровой прокомментировал итоги драфта НХЛ. 19-летнего нападающего выбрала «Каролина Харрикейнз» в четвёртом раунде под общим 126-м номером.

«Результат очень порадовал! В прошлом сезоне у меня была возможность задрафтоваться, но тогда меня не выбрали. Надеялся на этот сезон. Рад, что в этом году всё получилось. Со мной созванивались скауты, и были переговоры с разными командами. «Каролина» держала со мной связь два года. Я знал, что этот клуб планировал меня задрафтовать. Я был больше заинтересован именно в «Каролине», и у них было больше интереса ко мне.

Не особо следил за игрой «Харрикейнз» в прошлом сезоне. Во время сезона нет времени, больше переживаю за свою команду. Теперь, конечно, буду следить за их системой. Как раз после того, как состоялся драфт, меня поздравил друг из Уфы Александр Пашин, он находится в системе «Каролины». За его игрой я старался следить и смотрел за статистикой. В отпуске общался с Александром и узнавал, как там обстановка», — приводит слова Ярового пресс-служба «Русских Витязей» в телеграм-канале.