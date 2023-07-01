Кравцов получил квалификационное предложение от «Ванкувера»

Нападающий Виталий Кравцов получил квалификационное предложение от «Ванкувер Кэнакс», сообщает телеграм-канал «Хоккейный ГлавШтаб». Канадский клуб тем самым закрепил за собой права на 23-летнего россиянина, если он решит вернуться в НХЛ.

Кравцов в мае подписал двухлетний контракт с «Трактором», воспитанником которого является. В минувшем сезоне в НХЛ игрок провёл 44 матча за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер», в которых набрал 8 (4+4) очков.

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В свою очередь «Монреаль Канадиенс» не стали делать квалификационного предложения 26-летнему нападающему Денису Гурьянову. Форвард в минувшем сезоне провёл 66 матчей за «Даллас Старз» и «Монреаль», в которых набрал 17 (7+10) очков. Всего за карьеру в НХЛ Гурьянов сыграл 280 встреч, заработав 111 (51+60) баллов за результативность.