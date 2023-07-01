Евгений Свечников не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе»
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Нападающий Евгений Свечников не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе», сообщает пресс-служба клуба. Контракт игрока с «акулами» заканчивается 1 июля, россиянин выйдет на рынок свободных агентов.
В сезоне-2022/2023 Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. В Континентальной хоккейной лиге права на Свечникова принадлежат казанскому «Ак Барсу».
Свечников становился серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2016 года.
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