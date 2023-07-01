Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Свечников не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе»

Евгений Свечников не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе»
Комментарии

Нападающий Евгений Свечников не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе», сообщает пресс-служба клуба. Контракт игрока с «акулами» заканчивается 1 июля, россиянин выйдет на рынок свободных агентов.

В сезоне-2022/2023 Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. В Континентальной хоккейной лиге права на Свечникова принадлежат казанскому «Ак Барсу».

Свечников становился серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2016 года.

Материалы по теме
Евгений Свечников оценил свой прошлый сезон в «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023