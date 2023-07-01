Агент Порядина: если бы не Жамнов, Павел не подписал бы трёхлетний контракт со «Спартаком»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Павла Порядина, прокомментировал трёхлетний контракт форварда с «Спартаком».

«После переговоров были озвучены пожелания «Спартака», мы взяли паузу, и Павел принял решение, что это предложение его устраивает. Учитывали условия, стратегию клуба и то, какая команда там собирается. Немаловажно и то, что в клуб пришёл Алексей Жамнов. Если бы был другой главный тренер, то не думаю, что Порядин подписал бы контракт на три года. Ключевая фигура в подписании этого соглашения – Алексей Жамнов», – цитирует Черных «РБ Спорт».

Минувший сезон стал самым успешным для уроженца Зеленограда – 26-летний Порядин стал главным бомбардиром «Нефтехимика» и одним из лучших снайперов лиги, набрав 41 (24+17) очко в 73 матчах чемпионата и плей-офф.

Всего на счету Порядина в КХЛ 375 матчей за «Нефтехимик» при 163 (79+84) набранных очках. В 2020 году Павел дебютировал в составе сборной России, забросив две шайбы в двух матчах этапа Евротура.