«Барыс» заключил новый контракт с защитником Алексом Грантом

Хоккейный клуб «Барыс» сообщил о заключении контракта с защитником Алексом Грантом. Сообщается, что одностороннее соглашение с игроком обороны рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.

Грант пополнил состав «Барыса» по ходу прошлого сезона и успел отметиться историческим достижением. Алекс стал первым защитником в истории КХЛ, оформившим покер в одной игре (в матче с «Адмиралом»). Грант в прошлом сезоне КХЛ провёл за «Барыс» в регулярном чемпионате 33 матча и набрал 17 (9+8) очков, проводя на льду по 21 минуте и 24 секунды в среднем (лучший результат в команде).

Всего в КХЛ 34-летний канадец провёл 238 матчей и набрал 112 (39+73) очков.

Также «Барыс» сообщил о заключении двухстороннего соглашения на два сезона с защитником Эмилем Нургалиевым.