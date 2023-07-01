«Баффало» подписал защитника «Бостона», обладателя Кубка Стэнли и ещё трёх игроков

«Баффало Сэйрбз» подписал контракт с 28-летним защитником «Бостон Брюинз» Коннором Клифтоном, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что с игроком обороны заключили трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 9,999,999. В среднем за год Клифтон будет получать $ 3,333,333.

«Баффало» также отметился рядом других примечательных сделок. «Клинки» подписали 35-летнего обладателя Кубка Стэнли Эрика Джонсона, дав ему контракт на один год и $ 3,25 млн. Кроме того, «Сэйбрз» подписали 26-летнего вратаря системы «Нэшвилл Предаторз» Девина Кули, 33-летнего голкипера «Питтсбург Пингвинз» Дастина Токарски и 25-летнего нападающего системы «Коламбус Блю Джекетс» Джастина Ричардса. С каждым из них заключён однолетний контракт на $ 775 тыс.

«Сэйбрз» также продлили соглашение с 25-летним нападающим Тайсоном Джостом, подписавшим договор на один год и $ 2 млн.