«Колорадо» подписал контракты с Вудом, Друеном и Байрамом

«Колорадо Эвеланш» подписали контракты с нападающими Майлзом Вудом и Джонатаном Друеном в первый день работы рынка свободных агентов, сообщает ESPN. Вуд заключил шестилетний контракт на сумму $ 2,5 млн за сезон. Друен подписал однолетнее соглашение на $ 825 000. Также «Эвеланш» продлили на два года контракт с защитником Боэуном Байрамом.

27-летний Вуд в прошлом сезоне набрал 27 (13+14) очков в 76 матчах за «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате. Он дебютировал за «Дэвилз» в сезоне-2015/2016 и с тех пор заработал 148 (78+70) баллов за результативность в 402 играх.

28-летний Друен провёл в прошлом сезоне 58 матчей за «Монреаль», в которых набрал 29 (2+27) очков. В своей карьере помимо «Канадиенс» он также выступал за «Тампу-Бэй». Всего в НХЛ на его счету 485 игр и 281 (77+204) очка.

22-летний Байрам в прошлом сезоне провёл за «Колорадо» только 43 матча из-за травм. Всего за карьеру он сыграл за «Эвеланш» в 91 встрече, заработав 43 (15+28) очков.