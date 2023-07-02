Во «Флориде» прокомментировали двухлетний контракт с нападающим Денисенко

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито прокомментировал подписание контракта с нападающим Григорием Денисенко. «Пантеры» заключили с 23-летним крайним форвардом двухлетнее соглашение на общую сумму $ 1,55 млн. В среднем за сезон Денисенко будет получать $ 775 тыс.
«Он интересный парень. Он был элитным игроком в контексте своего возраста. У него было несколько довольно серьёзных травм в течение двух лет. Он боролся, реабилитировался, вернулся и провёл действительно отличный сезон», — цитирует Зито журналист Джеймсон Оливе.
Напомним, в прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в 18 встречах за «Флориду» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Денисенко не забросил ни одной шайбы, однако сумел отдать три результативные передачи. Значительную часть сезона форвард провёл в АХЛ, где выступал за фарм-клуб «Флориды» «Шарлотт Чекерз» и набрал 36 (12+24) очков в 56 матчах. Кроме того, Денисенко принял участие в последней встрече розыгрыша Кубка Стэнли, где не отметился результативными действиями.
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