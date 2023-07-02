Назаров: интересно посмотреть, где будут латвийский и финский хоккей лет через пять

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал ситуацию в латвийском хоккее. Напомним, сегодня, 2 июля, стало известно, что 28 июня истёк срок подачи заявок на следующий сезон чемпионата Латвии по хоккею. В Латвийской федерации хоккея не получили заявку от рижского «Динамо».

«Как я уже говорил, выигранная сборной Латвии бронза на чемпионате мира по хоккею – это полностью заслуга КХЛ и отечественной, в том числе советской школы тренеров. Теперь понаблюдаем, как те же латыши будут развиваться и жить дальше. Особенно на фоне нынешних проблем рижского «Динамо», о которых уже пишут в прессе.

Интересно, что в первом раунде драфта НХЛ не было выбрано ни одного латыша и ни одного финна. Вспомните, «Йокерит» тоже решил покинуть КХЛ — и все мы видим, к чему это постепенно приводит. Интересно посмотреть, где такими темпами будут латвийский и финский хоккей лет через пять. А нам, россиянам, есть куда развиваться. Просторы нашей страны необъятны, в КХЛ смело можно принимать Тулу, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, добавить команду с Дальнего Востока. Вариантов много», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.