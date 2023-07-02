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Плющев: историю Мичкова омрачили провокации из Москвы

Плющев: историю Мичкова омрачили провокации из Москвы
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, что ему не понравилось в преддверии драфта НХЛ — 2023.

«Ничего не говорилось о том, что историю Мичкова омрачили провокации из Москвы. Хотел бы сегодня об этом сказать.

Примерно за неделю до драфта в России пошли публикации с резкой критикой Мичкова. На фоне восхвалений из НХЛ и яркой рекламы драфта этот негатив из родной страны смотрелся провинциально и нелепо — люди сами себя высекли. Но, думаю, её появление не случайно. Это была продуманная провокация.

Поначалу у меня вызвало недоумение интервью президента Федерации хоккея Москвы Андрея Николишина, который устроил разнос Мичкова. А потом те люди, которые в теме, пояснили — тут тонкая игра. Николишин одновременно является скаутом одного из клубов НХЛ, и он вместе с другим критиками мог специально понижать акции игрока на драфте в пользу третьих клубов и третьих лиц. Тут, как говорится, не пойман — не вор. Но версия интересная», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Плющев оценил невызов вратаря Ивана Федотова и нападающего СКА Матвея Мичкова в тренировочный лагерь «Филадельфии Флайерз».

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