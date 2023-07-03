Два россиянина — в списке лучших оставшихся свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff

В списке лучших оставшихся свободных агентов по версии журналиста Daily Faceoff Фрэнка Серавалли находятся два россиянина. Список был составлен до открытия рынка свободных агентов. В списке находилось 75 хоккеистов.
На девятой позиции — нападающий Владимир Тарасенко с прогнозируемым контрактом на три года и $ 5 млн. На 56-й позиции — форвард Денис Гурьянов, его контракт оценивается в $ 2,27 млн на два года.
Из остальных свободных агентов отмечаются Патрик Кейн (16-я позиция, три года, $ 5,75 млн), Мэтт Дамба (23-я позиция, три года, $ 4,4 млн), Макс Комтуа (35-я позиция, два года, $ 1,93 млн), Джонатан Тэйвз (59-я позиция, один год, $ 2,25 млн).
Ранее портал The Athletic представил топ-10 свободных агентов НХЛ, которые всё ещё доступны на рынке.
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