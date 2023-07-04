Два клуба НХЛ проявляют интерес к Владимиру Тарасенко

Российский нападающий Владимир Тарасенко, который является неограниченно свободным агентом, в ближайшее время определится со своим будущим, сообщает североамериканский журналист Дэвид Паньотта в своём «твиттере».

По данным источника, интерес к Тарасенко проявляют «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз».

Напомним, Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.

Всего за карьеру в НХЛ Тарасенко провёл 675 матчей, в которых забил 270 голов и сделал 304 результативные передачи.