«Тему НХЛ для себя призакрыл». Голкипер «Металлурга» Загидулин — об отъезде за океан

Голкипер «Металлурга» Артём Загидулин рассказал об игре в Северной Америке и заявил, что готов к роли первого вратаря в «Магнитке». 27-летний хоккеист в сезоне-2020/2021 сыграл за «Калгари» один матч в НХЛ и провёл шесть игр за «Стоктон» в АХЛ.

«Из «Калгари» массово уходят хоккеисты? Я там пробыл всего четыре месяца. В основном играл за «Стоктон», который базировался в Калифорнии. Так что если кто-то не хочет играть за команду из-за климата или других городских проблем, то их я познать не успел.

На какой российский город похож Калгари — что-то из Сибири? Пожалуй, да. Бывает, снега выпадает столько, что парализует весь город. Мы как-то две недели сидели с командой на карантине. Калгари так замело, что даже доставка еды не работала. Так и сидели весь день голодные, пока под вечер город не почистили.

Тему НХЛ для себя закрыл? Скажем так — призакрыл, а там жизнь покажет. Считаю, что сейчас к роли первого вратаря «Металлурга» готов больше, чем в предыдущие разы», — приводит слова Загидулина официальный сайт КХЛ.

Загидулин провёл в КХЛ 44 матча, в которых одержал 16 побед с 91,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.