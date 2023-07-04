В. Крикунов — о переходе М. Федотова: при должном усердии у парня всё должно получиться

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о возможном переходе защитника «Торпедо» Максима Федотова в СКА.
«Максим Федотов провёл отличный прошлый сезон, при этом ему всего 21 год, и для СКА это однозначно хорошее приобретение. В линии обороны у армейцев много опытных игроков, так что молодой хоккеист, который может стабильно играть на этом уровне, набирать очки и приносить реальную пользу – как раз то, что нужно. Сейчас у петербуржцев отличный сплав молодости и опыта и в атаке, и в защите. Конечно, СКА – это вызов для любого игрока: с одной стороны, возможность показать себя в топ-клубе, но при этом здесь всегда надо держать максимальную планку. Думаю, у Федотова всё для этого есть, да и требования Романа Ротенберга он знает уже по сборной, где недавно сыграл. Будет интересно понаблюдать за ним в сезоне, при должном усердии у парня всё должно получиться», — сказал Крикунов «Чемпионату».
21-летний защитник в прошлом сезоне сыграл за нижегородцев в регулярке 64 матча, в которых набрал 26 (9+17) очков.
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