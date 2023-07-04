22-летнний форвард Семён Дер-Аргучинцев подписал двухлетний контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба челябинской команды. Напомним, права на нападающего перешли к «Трактору» в результате обмена с «Торпедо». Нижегородцы получили права на двоих россиян, играющих в Национальной хоккейной лиге, — Павла Дорофеева из «Вегас Голден Найтс» и Никиту Охотюка из «Сан-Хосе Шаркс». Кроме того, в стан «Торпедо» перешёл 17-летний нападающий Кирилл Свищёв.
В сезоне-2022/2023 22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Бóльшую часть сезона россиянин провёл в АХЛ, выступая за «Торонто Марлис». Форвард набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл пять встреч, записав на свой счёт 3 (2+1) балла.
- 4 июля 2023
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