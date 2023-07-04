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Вайсфельд рассказал, как может отразиться на И. Федотове год без профессионального хоккея

Вайсфельд рассказал, как может отразиться на И. Федотове год без профессионального хоккея
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, насколько критично может сказаться на голкипере Иване Федотове год без профессионального хоккея

«Как может подействовать на Ивана Федотова пропуск сезона? Подействовать может как угодно.Бывает, что люди из-за травмы сезон пропускают, а потом возвращаются. А у Федотова со здоровьем всё нормально было, и он в армии как-то тренировался. Понятно, что пропуск года на пользу не пойдёт, но будем надеяться, что это отразится не так критично.

Зависит от многих факторов, в том числе от индивидуальных особенностей организма. Бывает, что человек закончил карьеру и через месяц пошёл играть за ветеранов, а выглядит так, будто никогда клюшки в руках не держал. А есть люди, которые три года коньки не надевали, а такое впечатление, что они только вчера на высшем уровне играли. Так что зависит от человека», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз», заключённый в мае 2022 года, будет действителен в сезоне-2023/2024.

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