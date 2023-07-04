The Hockey Writers: «Колорадо» должен присмотреться к Гурьянову

Журналист Марко Зломишлич на портале The Hockey Writers призвал «Колорадо Эвеланш» присмотреться к свободному агенту Денису Гурьянову.

«Удивительно, как много общего между Ничушкиным из «лавин» и свободным агентом нападающим Денисом Гурьяновым. Как и его коллега, Гурьянов изо всех сил пытался реализовать свой потенциал после драфта (12-й выбор на драфте 2015 года), что подтолкнуло «Даллас Старз» к обмену его в «Монреаль Канадиенс» в прошлом сезоне.

Хотя Гурьянов, возможно, никогда не заработает такой контракт, как недавнее продление Ничушкина, он также является крупным нападающим и ему не помешает смена обстановки.

Заключать что-либо, кроме однолетнего или двухлетнего контракта с Гурьяновым со скидкой, — это авантюра. Ему только что исполнилось 26 лет, и, похоже, каждый сезон он регрессирует с момента своей прорывной игры в плей-офф 2020 года.

Если его следующая команда умерит свои ожидания и найдёт для него соответствующую роль, он будет полезным игроком, который сможет восстановить свою результативную игру», — сказано в статье.