The Hockey Writers: «Колорадо» должен присмотреться к Гурьянову

Журналист Марко Зломишлич на портале The Hockey Writers призвал «Колорадо Эвеланш» присмотреться к свободному агенту Денису Гурьянову.
«Удивительно, как много общего между Ничушкиным из «лавин» и свободным агентом нападающим Денисом Гурьяновым. Как и его коллега, Гурьянов изо всех сил пытался реализовать свой потенциал после драфта (12-й выбор на драфте 2015 года), что подтолкнуло «Даллас Старз» к обмену его в «Монреаль Канадиенс» в прошлом сезоне.
Хотя Гурьянов, возможно, никогда не заработает такой контракт, как недавнее продление Ничушкина, он также является крупным нападающим и ему не помешает смена обстановки.
Заключать что-либо, кроме однолетнего или двухлетнего контракта с Гурьяновым со скидкой, — это авантюра. Ему только что исполнилось 26 лет, и, похоже, каждый сезон он регрессирует с момента своей прорывной игры в плей-офф 2020 года.
Если его следующая команда умерит свои ожидания и найдёт для него соответствующую роль, он будет полезным игроком, который сможет восстановить свою результативную игру», — сказано в статье.
- 4 июля 2023
-
20:37
-
20:12
-
20:04
-
19:40
-
19:24
-
19:19
-
19:11
-
18:44
-
18:37
-
18:22
-
18:13
-
18:00
-
17:39
-
17:28
-
17:18
-
17:10
-
17:00
-
16:47
-
16:30
-
16:18
-
16:06
-
15:35
-
15:16
-
15:04
-
14:39
-
14:15
-
13:57
-
13:30
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:40
-
12:28
-
12:24
-
11:53