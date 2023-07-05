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Пыленков отреагировал на слухи о своём нежелании играть в клубах Восточной конференции

Пыленков отреагировал на слухи о своём нежелании играть в клубах Восточной конференции
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков ответил на слухи о своём нежелании играть в клубах Восточной конференции.

«Говорят, что я заблокировал все варианты с обменом в клубы Восточной конференции? Я такой информации не слышал. В этой ситуации от меня ничего не зависело, так как я находился в статусе ограниченно свободного агента. Поэтому тут дело было не во мне, а в договорённостях между самими клубами.

Спокойно бы поехал в условные Магнитогорск или Казань? Никакой проблемы для меня бы здесь не было, потому что я готов играть везде. Но хорошо, что попал в московский клуб, а в особенности в «Динамо», за которое уже выступал по школе. Можно сказать, что для меня это уже не новый клуб», — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Пыленковым читайте на «Чемпионате»:

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