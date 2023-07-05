Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пыленков — об обмене из СКА: этого даже ничего не предвещало. Всё произошло неожиданно

Пыленков — об обмене из СКА: этого даже ничего не предвещало. Всё произошло неожиданно
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков вспомнил о своём переходе из СКА в «Северсталь» в сезоне-2022/2023.

«Прошлогодний обмен из СКА в «Северсталь»? Для меня и для моей семьи действительно всё произошло неожиданно. Этого даже ничего не предвещало. Но я рад, что в жизни сложилась такая ситуация, потому что она меня закалила и дала ещё больший стимул захотеть доказать, что в СКА совершили ошибку, сделав такой обмен», — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В сезоне-2022/2023 на счету Пыленкова 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11».

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Пыленковым читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Хочу доказать, что СКА сделал ошибку». Интервью с игроком, за которого сражались топы КХЛ
Эксклюзив
«Хочу доказать, что СКА сделал ошибку». Интервью с игроком, за которого сражались топы КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023