Пыленков — об обмене из СКА: этого даже ничего не предвещало. Всё произошло неожиданно

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков вспомнил о своём переходе из СКА в «Северсталь» в сезоне-2022/2023.

«Прошлогодний обмен из СКА в «Северсталь»? Для меня и для моей семьи действительно всё произошло неожиданно. Этого даже ничего не предвещало. Но я рад, что в жизни сложилась такая ситуация, потому что она меня закалила и дала ещё больший стимул захотеть доказать, что в СКА совершили ошибку, сделав такой обмен», — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В сезоне-2022/2023 на счету Пыленкова 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11».

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Пыленковым читайте на «Чемпионате»: