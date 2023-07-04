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«Коламбус» не подписал ни одного свободного агента с момента открытия рынка

«Коламбус» не подписал ни одного свободного агента с момента открытия рынка
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«Коламбус Блю Джекетс» не подписал ни одного свободного агента с момента открытия рынка. 1 июля команда подписала контракт новичка с третьим номером драфта-2023 – канадским форвардом Адамом Фантилли.

Также «Коламбус» в первый день работы рынка свободных агентов объявил о назначении Майка Бэбкока главным тренером.

До открытия рынка «Блю Джекетс» объявили о переходе российского защитника Ивана Проворова из «Филадельфии Флайерз».

«Коламбус Блю Джекетс» в прошлом сезоне занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 82 матчах.

Ранее главный тренер «Коламбуса» Майк Бэбкок поделился впечатлениями от своего назначения главным тренером «Блю Джекетс»

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