Нападающий Арве-Пинар продлил контракт с «Монреалем» на два года
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«Монреаль Канадиенс» и нападающий Рафаэль Арве-Пинар договорились о продлении контракта на два года на сумму $ 2,2 млн, сообщает ESPN. 24-летний форвард был выбран канадским клубом в седьмом раунде драфта в 2019 году и нашёл себе постоянное место на уровне НХЛ в прошлом сезоне.
Хоккеист провёл 34 матча, в которых набрал 20 (14+6) очков, а тренер Мартен Сан-Луи использовал его в нескольких различных комбинациях линий. Также Арве-Пинар заблокировал 58 бросков. «Монреаль» по итогам регулярки не попал в плей-офф. Помимо выступлений в НХЛ хоккеист сыграл 40 матчей за «Лаваль Рокетс» в АХЛ, где набрал 31 (16+15) очко.
В сезоне-2021/22 Арве-Пинар дебютировал в НХЛ, сыграв четыре матча за «Канадиенс», в которых забил один гол.
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