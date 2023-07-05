Нападающий Арве-Пинар продлил контракт с «Монреалем» на два года

«Монреаль Канадиенс» и нападающий Рафаэль Арве-Пинар договорились о продлении контракта на два года на сумму $ 2,2 млн, сообщает ESPN. 24-летний форвард был выбран канадским клубом в седьмом раунде драфта в 2019 году и нашёл себе постоянное место на уровне НХЛ в прошлом сезоне.

Хоккеист провёл 34 матча, в которых набрал 20 (14+6) очков, а тренер Мартен Сан-Луи использовал его в нескольких различных комбинациях линий. Также Арве-Пинар заблокировал 58 бросков. «Монреаль» по итогам регулярки не попал в плей-офф. Помимо выступлений в НХЛ хоккеист сыграл 40 матчей за «Лаваль Рокетс» в АХЛ, где набрал 31 (16+15) очко.

В сезоне-2021/22 Арве-Пинар дебютировал в НХЛ, сыграв четыре матча за «Канадиенс», в которых забил один гол.