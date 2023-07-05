Загидулин: настраиваюсь, что буду основным и единственным опытным вратарём «Металлурга»

Голкипер «Металлурга» Артём Загидулин заявил, что настраивается быть основным вратарём магнитогорского клуба в предстоящем сезоне КХЛ. С 2021 года россиянин выступал в чемпионате Финляндии.

«В КХЛ правами на меня располагал «Металлург», так что в России был только один вариант. С другими командами агент не разговаривал. За пределами России было пара вариантов, но для этого нужно было ждать июля. Мне в Магнитогорске предложили хорошие условия, и я сразу согласился.

Планируют ли меня на роль основного вратаря в «Металлурге»? Изначально был разговор о том, что буду я и ещё один опытный вратарь. Чтобы мы играли практически поровну: одну игру — он, другую — я. На данный момент я настраиваюсь на то, что буду единственным опытным вратарём в команде и проведу большее количество игр. До минувшего сезона я бы сказал, что к этому не готов. Но, выступая за «Лукко», провёл 53 матча за регулярный чемпионат. Справлялся неплохо. Другое дело, что в Финляндии между играми больше времени на отдых и восстановления, чем в КХЛ. В неделю максимум две-три игры. В следующем сезоне будет больше. Надо хорошо подготовиться летом», — приводит слова Загидулина официальный сайт КХЛ.

В прошедшем сезоне Загидулин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Финляндии. За 53 матча в составе финского клуба Загидулин одержал 24 победы с 91,9% отражённых бросков. Коэффициент надёжности вратаря составил 1,84.