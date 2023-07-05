Нападающий системы «Ак Барса» Александр Хованов продолжит карьеру в Словакии
Поделиться
Нападающий Александр Хованов не принял квалификационное предложение от альметьевского «Нефтяника» и продолжит карьеру в словацкой Экстралиге, сообщает телеграм-канал «Хоккейное подземелье». Хованов будет выступать за HC 19 Humenne.
В прошлом сезоне 23-летний нападающий провёл за «Нефтяник» в ВХЛ 35 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков. Также Хованов сыграл за «Барс», где в семи матчах забросил две шайбы.
Хованов имеет опыт игры в АХЛ. В сезоне-2021/2022 нападающий провёл 22 матча за фарм-клуб «Миннесоты» и набрал 5 (1+4) очков.
Хованов задрафтован «Миннесотой» в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года. Форвард был выбран в третьем раунде под общим 86-м пиком.
Комментарии
- 5 июля 2023
-
13:05
-
12:45
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:45
-
08:20
-
08:15
-
06:38
-
06:30
-
06:13
-
06:07
-
06:01
-
05:38
-
02:09
-
01:10
- 4 июля 2023
-
23:22
-
23:00
-
22:20
-
22:11
-
21:44
-
21:29
-
21:05
-
20:37
-
20:12
-
20:04
Партнерский контент