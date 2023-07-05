Нападающий системы «Ак Барса» Александр Хованов продолжит карьеру в Словакии

Нападающий Александр Хованов не принял квалификационное предложение от альметьевского «Нефтяника» и продолжит карьеру в словацкой Экстралиге, сообщает телеграм-канал «Хоккейное подземелье». Хованов будет выступать за HC 19 Humenne.

В прошлом сезоне 23-летний нападающий провёл за «Нефтяник» в ВХЛ 35 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков. Также Хованов сыграл за «Барс», где в семи матчах забросил две шайбы.

Хованов имеет опыт игры в АХЛ. В сезоне-2021/2022 нападающий провёл 22 матча за фарм-клуб «Миннесоты» и набрал 5 (1+4) очков.

Хованов задрафтован «Миннесотой» в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года. Форвард был выбран в третьем раунде под общим 86-м пиком.