«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Никитой Трямкиным, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что соглашение с игроком обороны заключено на два года.

В прошедшем сезоне 28-летний игрок обороны провёл 71 матч, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+11».

Всего в КХЛ на счету Трямкина 554 матча, в которых защитник набрал 118 очков — забросил 31 шайбу и отдал 87 результативных передач. Показатель полезности габаритного игрока обороны составил «+47».

Трямкин является участником Чемпионата мира 2018 года в составе сборной России, участником Матча звёзд КХЛ 2018 и 2019 годов, признавался лучшим защитником года в КХЛ в 2018.