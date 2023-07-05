«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Никитой Трямкиным
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«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Никитой Трямкиным, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что соглашение с игроком обороны заключено на два года.
В прошедшем сезоне 28-летний игрок обороны провёл 71 матч, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+11».
Всего в КХЛ на счету Трямкина 554 матча, в которых защитник набрал 118 очков — забросил 31 шайбу и отдал 87 результативных передач. Показатель полезности габаритного игрока обороны составил «+47».
Трямкин является участником Чемпионата мира 2018 года в составе сборной России, участником Матча звёзд КХЛ 2018 и 2019 годов, признавался лучшим защитником года в КХЛ в 2018.
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