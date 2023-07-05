Демидов — третий в рейтинге драфта НХЛ — 2024 по версии The Athletic, Чернышов — 11-й

Журналист Кори Пронман в статье на портале The Athletic составил ранний рейтинг драфта НХЛ — 2024.

В топ-15 списка попали двое россиян — форвард системы СКА Иван Демидов занял третью строчку, нападающий МХК «Динамо» Москва Игорь Чернышов — на 11-м месте.

В статье указано, что Демидова может выбрать «Монреаль Канадиенс», Чернышова — «Вашингтон Кэпиталз».

«Демидов был одним из лучших, если не лучшим игроком юношеской лиги России в прошлом сезоне. У него отличная скорость с шайбой, он демонстрирует поистине элитное мастерство в сочетании с отличным игровым умением. Он изобретательный и неуловимый игрок, который создаёт голевые моменты, казалось бы, каждую смену. Он сочетает в себе великолепную игру с шайбой и очень сильную моторику. Демидову не хватает габаритов, но он решительный игрок. Есть много признаков того, что он будет отличным вингером.

Чернышов провёл очень продуктивный сезон в России и даже сыграл несколько матчей в КХЛ за «Динамо». Он большой, сильный вингер, с хорошим катанием и владением шайбы. Я бы не назвал его выдающимся плеймейкером, хотя думаю, что у него, безусловно, есть хоккейное чутьё», — сказано в материале.

На первом месте МакКлин Селебрини, форвард из Бостонского университета, на второй строчке — Коул Эйзерман, нападающий из сборной США U18.