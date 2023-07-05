Агент Дер-Аргучинцева: Семён доволен обменом в «Трактор», потому что это хороший клуб

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Семёна Дер-Аргучинцева, оценил переход хоккеиста в «Трактор».

«У нас была договорённость с «Торпедо», но были нюансы, которые не позволили заключить контракт с Нижним Новгородом. Мы благодарны руководству клуба, что они смогли найти решение и обменяли парня, получив хороших игроков. Считаю, что это взаимовыгодная сделка, которая пойдёт на пользу всем. И с «Трактором» о контракте мы договорились быстро.

Не было такого, что Семён не хотел остаться в «Торпедо». А тем, что его обменяли в «Трактор», он доволен, потому что это хороший клуб. Ему рассказали об его роли в команде. Абсолютно уверен, что в КХЛ он будет одним из лучших центральных нападающих.

Главный тренер команды Гатиятулин хорошо знает Дер-Аргучинцева. Он был в руках у Анвара ещё по юниорам. Поэтому никаких проблем быть не может», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, накануне 22-летний форвард подписал двухлетний контракт с «Трактором».