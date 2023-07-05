Sportsnet: несколько команд НХЛ заинтересованы в Гурьянове при условии снижения зарплаты
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Канадский портал Sportsnet рассказал о ситуации со свободным агентом Денисом Гурьяновым.
«Монреаль Канадиенс» решил не предлагать нападающему квалификационное предложение, сделав его неограниченно свободным агентом. Несколько команд НХЛ выразили заинтересованность в нём, при условии снижения зарплаты. Среди этих клубов есть и «Монреаль». Дополнительно сообщается, что Гурьянов может перейти в ЦСКА», — сказано в статье.
Денис был выбран в первом раунде под общим 12-м номером на драфте 2015 года командой «Даллас Старз». Он провёл в «Старз» семь лет, выступая также за фарм-клуб «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов оказался в «Монреале».
В прошлом сезоне Гурьянов сыграл 66 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков.
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