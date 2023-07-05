Экс-защитник клубов КХЛ: было бы здорово, если бы Иван Федотов поехал в НХЛ

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил ситуацию с контрактом голкипера Ивана Федотова.

«Получается, Федотов сейчас принадлежит «Филадельфии». Но они не включили его в список игроков, которые поедут в лагерь развития, потому что у НХЛ есть устная договоренность с КХЛ о взаимоуважении контрактов. По идее он вправе туда уехать.

Я думаю, что было бы здорово, если бы Федотов поехал в НХЛ. Но решать ему. Иван пропустил год, ему нужно будет много работать, стараться и доказывать. Впрочем, я не знаю, в каких взаимоотношениях с руководством ЦСКА находится Иван, какие у него есть договоренности насчёт контракта. Мне было бы интересно посмотреть, как он попытается закрепиться в НХЛ. Интересно, что он выберет для себя?», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз», заключённый в мае 2022 года, будет действителен в сезоне-2023/2024.