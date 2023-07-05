Главный тренер «Сан-Хосе»: было бы отлично, если бы Карлссон остался у нас
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Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн прокомментировал желание защитника Эрика Карлссона сменить команду.
«Я понимаю всю реальность ситуации с Карлссоном, но, конечно же, было бы отлично, если бы он остался у нас. Когда он здоров, он определённо является лучшим защитником в лиге», — приводит слова Куинна журналист Шэн Пэн в своём «твиттере».
Контракт Карлссона с зарплатой $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона. В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.
Ранее президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас прокомментировал интерес клуба к Карлссону.
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