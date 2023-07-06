Защитник «Баффало» Любушкин: календарь КХЛ немного сложнее, чем в НХЛ

Защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин сравнил календари регулярных чемпионатов КХЛ и НХЛ. В прошлом сезоне КХЛ впервые команды провели по 68 матчей. В следующем сезоне КХЛ команды также проведут по 68 матчей, будет 165 игровых дней и одна пауза.

«Думаю, в КХЛ с этим плотным календарём будет немного сложнее. Притом что в НХЛ вообще по 82 матча за регулярку мы играем. Но в США и Канаде всё-таки перелеты не такие длинные, как в России. Ребята больше летают, устают и дольше восстанавливаются.

Плюс в НХЛ более отработанная система, когда после игры мы собрались, заехали сразу в аэропорт и через час вылетели. А в КХЛ выезжаешь с матча, прибываешь в аэропорт, там проходишь досмотр, грузишь баулы в багаж. Теряешь на этом два-три часа. А потом ещё летишь. Прилетаешь, когда уже ночь. И это не считая ситуации, когда есть разница во времени с городом, в который летишь. В НХЛ с этим попроще.

Какой самый длинный там перелёт? Пять часов, если лететь от Нью-Йорка до Ванкувера или Сиэтла», — приводят слова Любушкина «Известия».

Напомним, Любушкин в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в 68 матчах, в которых записал в свой актив два гола и 12 результативных передач.