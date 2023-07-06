Агент Торопченко: предложение, сделанное «Сент-Луисом», не отвечает рынку

Агент Алексей Дементьев, представляющий интересы форварда «Сент-Луиса» Алексея Торопченко, оценил решение хоккеиста обратиться в арбитраж НХЛ.
«Торопченко воспользовался своим законным правом обращения в арбитраж при обсуждении контракта с клубом НХЛ. Предложение, которое сделано «Сент-Луисом», не отвечает рынку, учитывая те показатели, которых смог добиться Алексей. Всё право решения по этому спору отдано в арбитраж. Но есть возможность, что вопрос будет решен ещё до заседания, если это устроит обе стороны – Алексея и «Сент-Луис», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».
Торопченко провёл за «Сент-Луис» 69 матчей, в которых записал в свой актив 10 голов и девять результативных передач. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 750 тысяч.
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