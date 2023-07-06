Форвард Коннор Бедард высказался о лагере развития «Чикаго»

Первый пик драфта Национальной хоккейной лиги — 2023, нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард рассказал о лагере развития клуба.

«Это было очень весело. Когда я приехал сюда, то был счастлив. Был счастлив увидеть всё, встретиться с персоналом, всеми игроками, увидеть объекты [на стадионе] и всё такое. Мне понравилось, и я получил массу удовольствия», — цитирует Бедарда Chicago Hockey Now.

В последнее время форвард выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Реджайны Пэтс». В минувшем сезоне Бедард провёл за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 143 (71+72) очка. Также он сыграл семь встреч в плей-офф, где заработал 20 (10+10) очков. В составе сборных Канады Бедард выиграл юниорский чемпионат мира 2021 года, молодёжные ЧМ 2022 и 2023 годов.