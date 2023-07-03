Первый номер драфта НХЛ — 2023 поделился мнением о Матвее Мичкове
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Первый пик драфта Национальной хоккейной лиги — 2023, нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард поделился мнением о российском форварде Матвее Мичкове, выбранном «Филадельфией Флайерз».
«Он динамичный игрок относительно того, как он может забрасывать и вести игру. Я знаю, что то, что он сделал в КХЛ в прошлом году, было чем-то особенным. Это было рекордом для его возрастной категории. В его игре так много вещей, которые делают его великим. Я уверен, что тому, кто его забрал, очень повезёт. Его талант невероятен», — приводит слова Бедарда ESPN.
Напомним, Мичков завершившийся сезон начинал в СКА, после чего ушёл в аренду в «Сочи». Россиянин был задрафтован «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером.
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