«Лос-Анджелес» продлил контракт с Анже Копитаром на два года и $ 14 млн

«Лос-Анджелес Кингз» продлил контракт с капитаном Анже Копитаром на два года, сообщает пресс-служба клуба. Среднегодовая зарплата составит $ 7 млн.

«Мы рады, что достигли соглашения, согласно которому Анже останется в «Лос-Анджелесе», поскольку наша команда делает следующий шаг в борьбе за Кубок Стэнли. Он является сердцем и душой этой команды как наш капитан, и он будет продолжать играть важную роль в нашем клубе», — заявил вице-президент и генеральный менеджер клуба Роб Блейк.

Выбранный «Кингз» под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2005 года форвард набрал 1141 (393+749) очко в 1292 играх регулярного сезона с момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2006/2007. Вместе с «королями» 35-летний форвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014).