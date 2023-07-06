«Лос-Анджелес» продлил контракт с Анже Копитаром на два года и $ 14 млн

«Лос-Анджелес Кингз» продлил контракт с капитаном Анже Копитаром на два года, сообщает пресс-служба клуба. Среднегодовая зарплата составит $ 7 млн.
«Мы рады, что достигли соглашения, согласно которому Анже останется в «Лос-Анджелесе», поскольку наша команда делает следующий шаг в борьбе за Кубок Стэнли. Он является сердцем и душой этой команды как наш капитан, и он будет продолжать играть важную роль в нашем клубе», — заявил вице-президент и генеральный менеджер клуба Роб Блейк.
Выбранный «Кингз» под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2005 года форвард набрал 1141 (393+749) очко в 1292 играх регулярного сезона с момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2006/2007. Вместе с «королями» 35-летний форвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014).
- 6 июля 2023
-
23:58
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:34
-
22:15
-
22:00
-
21:40
-
21:24
-
21:07
-
21:05
-
20:46
-
20:19
-
20:05
-
20:00
-
19:44
-
19:30
-
19:18
-
19:05
-
18:41
-
18:20
-
18:10
-
17:52
-
17:39
-
17:20
-
17:10
-
16:54
-
16:39
-
16:31
-
16:20
-
16:08
-
15:50
-
15:35
-
15:25
-
15:15