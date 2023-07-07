Воспитанник «Трактора» защитник Евгений Катичев завершил игровую карьеру
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Воспитанник «Трактора» защитник Евгений Катичев завершил игровую карьеру. Защитник провёл в родном клубе семь сезонов, из которых шесть – в «Тракторе» и один – в «Челмете».
В карьере Евгения с «Трактором» были завоёваны бронзовые медали КХЛ и Кубок Континента в 2012-м, а также серебро в 2013 году. Всего в КХЛ Катичев провёл 491 матч, в которых набрал 35 очков — забросил семь шайб и отдал 28 результативных передач. Показатель полезности защитника составил «+2». Защитник славился своей жёсткой и силовой манерой игры.
В КХЛ Катичев последний раз выступал в сезоне-2020/2021. Тогда защитник играл за подмосковный «Витязь» и провёл 19 матчей без набранных очков.
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