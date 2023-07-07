Первый номер драфта НХЛ Коннор Бедард поделился впечатлениями от города Чикаго

Новичок «Чикаго» Коннор Бедард сообщил, что ему понравилась эта неделя в городе, который он называет своим новым домом. Нападающий отметил архитектуру, спортивные мероприятия и рестораны в Чикаго.

«Еда оказалась даже лучше, чем я думал. Я знал, что это будет действительно хорошо, но это оказалось просто нереально. Это было то, что меня действительно удивило. Я собираюсь сделать всё, что в моих силах, этим летом и до конца лета, чтобы улучшить свою игру и попытаться совершить скачок в развитии своих навыков», — цитирует Бедарда пресс-служба НХЛ.

В последнее время форвард выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Реджайны Пэтс». В минувшем сезоне Бедард провёл за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 143 (71+72) очка. Также он сыграл семь встреч в плей-офф, где заработал 20 (10+10) очков. В составе сборных Канады Бедард выиграл юниорский чемпионат мира 2021 года, молодёжные ЧМ 2022 и 2023 годов.