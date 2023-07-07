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Гафуров: если у «Торпедо» получится перевезти Охотюка и Дорофеева из НХЛ, уже будет успех

Гафуров: если у «Торпедо» получится перевезти Охотюка и Дорофеева из НХЛ, уже будет успех
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в прямом эфире в телеграм-канале нижегородцев поделился трансферными планами.

«Если получится перевезти Охотюка и Дорофеева [из НХЛ] до конца 2023 года, это уже будет то, чего мы хотим. У Паши хороший бросок. Мы ищем праворукого хоккеиста — пусть это будет спойлером. Охотюк — мобильный, жёсткий защитник. Может, этого нам и не хватало в плей-офф.

И на Охотюка, и на Дорофеева, и на Замулу нас уже поступали предложения», — сказал Гафуров.

Напомним, 3 июля «Трактор» и «Торпедо» совершили крупный обмен. Челябинцы получили права на российского нападающего Семёна Дер-Аргучинцева. «Торпедо», в свою очередь, получило 17-летнего форварда Кирилла Свищёва. Кроме того, нижегородцы забрали права на двух россиян, выступающих в НХЛ: Павла Дорофеева и Никиту Охотюка.

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