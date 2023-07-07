В «Торпедо» прокомментировали возможный переход экс-игрока «Локомотива» Алексея Марченко

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в прямом эфире в телеграм-канале нижегородцев ответил на вопрос, был бы клубу интересен переход защитника Алексея Марченко. Ранее опытный россиянин расторг контракт с «Локомотивом».
«Вопрос хороший. С точки зрения опыта и профессионализма он нам бы очень подошёл.
Но остальные моменты делают сделку сложной. Алексей не просто так расторг контракт с «Локомотивом». Пропущу эти подробности. Есть ещё и финансовый вопрос. У него слишком большая сумма контракта. Не говорю, что у него была странная заработная плата, он получил её как свободный агент. Просто для «Торпедо» это не имеет смысла. Мы можем вырастить своего Марченко», — сказал Гафуров.
В прошлом сезоне 31-летний игрок обороны сыграл в регулярке 22 матча, в которых отдал пять результативных передач с показателем полезности «+3». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 Марченко провёл 12 встреч, в которых набрал 3 (0+3) очка.
- 7 июля 2023
-
20:22
-
20:02
-
19:58
-
19:38
-
19:34
-
19:20
-
19:19
-
19:06
-
18:50
-
18:39
-
18:18
-
17:59
-
17:38
-
17:18
-
16:58
-
16:30
-
15:50
-
15:25
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:10
-
11:45
-
11:10
-
10:32
-
10:20
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
03:36