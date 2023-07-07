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В «Торпедо» прокомментировали возможный переход экс-игрока «Локомотива» Алексея Марченко

В «Торпедо» прокомментировали возможный переход экс-игрока «Локомотива» Алексея Марченко
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в прямом эфире в телеграм-канале нижегородцев ответил на вопрос, был бы клубу интересен переход защитника Алексея Марченко. Ранее опытный россиянин расторг контракт с «Локомотивом».

«Вопрос хороший. С точки зрения опыта и профессионализма он нам бы очень подошёл.

Но остальные моменты делают сделку сложной. Алексей не просто так расторг контракт с «Локомотивом». Пропущу эти подробности. Есть ещё и финансовый вопрос. У него слишком большая сумма контракта. Не говорю, что у него была странная заработная плата, он получил её как свободный агент. Просто для «Торпедо» это не имеет смысла. Мы можем вырастить своего Марченко», — сказал Гафуров.

В прошлом сезоне 31-летний игрок обороны сыграл в регулярке 22 матча, в которых отдал пять результативных передач с показателем полезности «+3». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 Марченко провёл 12 встреч, в которых набрал 3 (0+3) очка.

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