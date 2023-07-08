ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём Федотовым, прошедшим армейскую службу

ЦСКА в официальном телеграм-канале объявил о заключении соглашения с 26-летним российским голкипером Иваном Федотовым.

Отмечается, что контракт подписан на два года — до завершения сезона-2024/2025.

Напомним, Федотов стал игроком ЦСКА в 2021 году, когда его выменяли из «Трактора». Армейцы отдали за вратаря денежную компенсацию. В регулярном чемпионате сезона-2021/2022 Федотов провёл 26 матчей, выиграв 14 из них. Процент отражённых бросков составил 91,9%, а коэффициент надёжности — 2,00.

В плей-офф Кубка Гагарина на счету голкипера 22 матча и 16 побед. Процент отражённых бросков 93,7%, а коэффициент надёжности — 1,85. В составе ЦСКА Иван Федотов стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии армейцы в семи матчах сломили сопротивление магнитогорского «Металлурга». По итогам чемпионата Федотов был признан лучшим вратарём в КХЛ сезона-2021/2022.

Также стоит отметить, что вратарь был основным голкипером сборной России на Олимпийском турнире в 2022 году. В Пекине национальная команда завоевала серебряные медали, Иван Федотов стал одним из лучших игроков турнира.

Ранее в НХЛ заявили, что у вратаря есть действующий контракт с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2023/2024.